Резкое падение температуры произойдет в Хабаровском крае 14 января Фото: Иван МАКЕЕВ

Провести день на свежем воздухе с семьей или друзьями на Старый Новый год вряд ли получится. Погода в Хабаровске 14 января резко изменится. Теплые будни увенчаются резким падением температуры в субботу. Синоптики обещают от -21 до -23 ночью и от -18 до -20 днем. Осадков не ожидается, а вот ветер будет дуть порывами до 14 метров в секунду.

- С 14 по 22 января в крае в связи с интенсивным затоком холода ожидается резкое понижение температуры. Среднесуточные показатели будут на 6-11 градусов ниже климатической нормы. Преобладающая температура ночью будет колебаться в диапазоне от -30 до -38°, а днем от -23 до -30, - рассказали в «Дальневосточном УГМС».

На Старый Новый год погода в Хабаровском крае заставит многих остаться дома. Жителей центральной части региона, кроме лютых морозов, 14 января ожидает снег и ветер до 12 метров. Столбик термометра покажет от -17 до -38 ночью и от -13 до -31 днем.

На юге края также станет холодно. Скорость ветра достигнет 9-14 метров в секунду. Осадков не ожидается. За окном ночью будет от -21 до -26, а днем от -17 до -22.

Больше всего похолодание затронет север Хабаровского края. Здесь ночью ожидается от -25 до -33, а днем от -21 до -29. В горах отметка термометра будет держаться на уровне -42 градусов. Средняя скорость ветра составит 5-14 метров в секунду, а в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах - до 20 метров.

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