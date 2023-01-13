От удара оторвало дверь: микроавтобус покорежило после столкновения с «Дайхатсу» на трассе «Уссури»

Авария произошла 13 января около 10:20 на 104 километре трассы «Уссури». Водитель микроавтобуса «Тойоты Лит Айс Ноа» ехал со стороны Владивостока в Хабаровск. На секунду потеряв бдительность, он вывернул на встречную полосу, где ехал «Дайхатсу Териос». Машины с жутким лязгом впечатались друг в друга. У микроавтобуса от удара оторвало дверь.

- В ДТП пострадала женщина-водитель «Дайхатсу». Ее на скорой экстренно доставили в больницу, - рассказали в УМВД по Вяземскому району.

Полиция начала проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.