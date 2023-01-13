Достройка объектов ООО «Диалог» стартовала в Хабаровске Фото: минстрой Хабаровского края

Три дома, которые раньше возводила компания «Диалог», а после - забросила, достроят другие подрядчики. Работы уже начались на Салтыкова-Щедрина. Там работает «ДВ Строй». С компанией заключили контракт на 2,7 миллиарда рублей. Бизнес-центр с группой жилых домов на Кавказской будет достраивать сочинская компания «Звезда». Сумма контракта составила 702 миллиона.

- Несмотря на то, что основной объем работ на объектах выполнен (уже установлен фундамент, возведены коробки), работы еще много, но при ее правильной организации все можно закончить вовремя, - сказал Керим Сунгуров, зампред правительства Хабаровского края по вопросам строительства.

Все три объекта планируют сдать до конца 2023 года. Новое жилье получат больше 900 обманутых дольщиков. Они ждут свои квартиры с 2014 года.

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