Ледовая переправа через реку Катэн открылась в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В районе имени Лазо открыта ледовая переправа через реку Катэн. Она расположена в 3,5 километра от поселка в 186-м квартале Кафэнского участкового лесничества.

- Грузоподъемность зимника - 25 тонн. Его протяженность - 40 метров. На переправе установлены дорожные знаки, есть спасательный пост, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Теперь в регионе функционирует 17 зимников, по которым можно передвигаться без риска провалиться под лед. По две переправы работают в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Хабаровском и районе имени Лазо, четыре - в Охотском, три - в районе имени Полины Осипенко, по одной - в Хабаровске и Николаевском районе.

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