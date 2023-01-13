Прием заявок на конкурс «Новые имена» стартовал в Хабаровском крае Фото: минкульт Хабаровского края

В 2023 году в рамках конкурса «Новые имена» выберут победителей сразу в двух номинациях - музыкальное исполнительство и изобразительное искусство. Это шанс для юных жителей региона проявить себя.

- Обладатели Гран-при в двух направлениях получат путевку на Международную творческую летнюю школу «Новые имена» в Суздаль. Там они смогут многому научиться, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Подать заявку можно до 20 января. В феврале пройдет первый тур конкурса. Во второй этап пройдут только 70 участников. Он состоится 13-15 марта в Хабаровске и Комсомольске. В третьем туре 28 марта будет уже 40 конкурсантов. Победителей наградят на сцене краевой филармонии 31 марта.

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