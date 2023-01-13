В Хабаровске обновится парк школьных автобусов Фото: хабаровская гордума

Хабаровская городская дума планирует поднять на рассмотрение вопрос о передаче двух школьных автобусов в муниципальную собственность. Это планируется сделать в рамках поручения президента РФ по обновлению парка автобусов для перевозки учеников. Зампредседателя гордумы Юрий Ягодин проверил, в каком состоянии сейчас находится транспорт.

Пока автобусы для сохранности передали в управление образования администрации города. После того как тему рассмотрят на внеочередном заседании городской думы, вопрос будет решен, и автобусы перейдут в муниципальную собственность.

Также в этом году в Хабаровске планируется обновить парк общественного транспорта. 72 автобуса закупят сами перевозчики на собственные средства. Пока решается вопрос о покупке 30 новых машин.

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