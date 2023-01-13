После аномального тепла в Хабаровский край придут сильные морозы Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае с 14 января наступят крещенские морозы. На смену аномальному потеплению придет сильный холод. Температура будет опускаться ниже нормы на 6-11 градусов. Днем столбик термометра будет показывать от -23 до -30 градусов. А ночами будет опускаться до -38. Холод простоит в регионе до 22 января.

Спасатели предупреждают о том, что в надвигающиеся холода необходимо принять меры личной безопасности. Важно одеваться по погоде, сократить время пребывания на улице. Рекомендуется отложить длительные поездки за пределы населенных пунктов на собственном автотранспорте, а также прогулки в лес и выезды на охоту или рыбалку, - рассказали в правительстве края.

Жителям края рекомендуют отслеживать реакцию организма на холод и не допускать обморожений. Родителям следует тщательно следить за детьми. В муниципалитеты края направили инструкции по минимизации рисков аварий и чрезвычайных ситуаций. Во время аномального похолодания оперативные службы будут находиться в режиме повышенной готовности.

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