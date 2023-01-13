В Хабаровском крае подвели итоги конкурса журналистов «Золотое перо» Фото: скриншот с видео

В Хабаровском крае в День российской печати огласили результаты профессионального конкурса среди журналистов «Золотое перо». Как сообщил Михаил Дегтярев, губернатор региона, в номинации «Журналист года» победила Людмила Смирнова, специальный корреспондент ГТРК «Дальневосточная» в Комсомольске.

В номинации «Лучший молодой журналист» победу одержала Елена Мирошниченко, обозреватель газеты «Солнечный меридиан», также комиссия выбирала лучшего журналиста муниципального СМИ, им стала Яна Коробицына, корреспондент телеканала «Хабаровск».

В торжественной обстановке победителям были вручены награды. Также Михаил Дегтярев поздравил всех представителей профессии и отметил, что для многих СМИ этот год стал юбилейным.

- Телеканалу «Губерния» и радио «Восток России» - 25 лет со дня создания, 75 лет исполнится газете «Сельская новь», а «Бикинский вестник» и «Охотско-эвенская правда» встретят 90-ю годовщину со дня своего первого выпуска, - сказал Дегтярев.

Помимо этого на торжественном мероприятии была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени редактору филиала «Российской газеты» Татьяне Дмитраковой.

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