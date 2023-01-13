В Хабаровском крае предложили отработать долги за коммуналку разгрузкой угля Фото: телеграм-канал Алексея Маслова

Глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов сообщил жителям района, что теперь они могут списать свои долги за коммуналку. Как сообщается в телеграм-канале главы, жителям предлагают в счет долга разгружать полувагоны с углем для котельной поселка Новый Ургал.

- Вам предлагают альтернативу для погашения долга - выгрузку полувагонов с углём на котельную поселка Новый Ургал. За выгруженный вагон списывается 3000 рублей.

Сообщается также, что разгрузить вагоны можно и в счет будущих начислений на оплату коммунальных платежей. Ставка остается такой же – по 3000 рублей за вагон. Получить более подробную информацию можно по адресу поселок Новый Ургал, улица Артёма, д. 6 кабинет 43.

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