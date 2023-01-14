Эвакуировали на вертолете: на Колыме сторожу артели потребовалась экстренная помощь врачей Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магаданской области на золотодобывающей артели в Ягоднинском районе сторожу стало плохо и потребовалась экстренная помощь врачей. Сотрудники МЧС и медики отправились на место на вертолете и эвакуировали мужчину. Местность оказалась труднодоступной, поэтому добраться туда можно было только по воздуху.

- К месту происшествия на вертолете вылетели медики и спасатели МЧС России. Следуя по указанным координатам, спасатели и медики прибыли к месту нахождения сторожа. Спасатели с помощью лебедки в специальной корзине спустились на землю, тем временем вертолёт выбрал подходящую площадку для посадки, после чего пострадавшего забрали на борт вертолета, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Уже на месте врачи осмотрели мужчину и оказали неотложную помощь. Затем его было решено забрать и отвезти в районную больницу. Что конкретно случилось со сторожем МЧС не уточняет.

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