В Хабаровском крае откроют еще два исправительных центра для осужденных Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае УФСИН на рабочем совещании рассмотрел вопросы открытия двух исправительных центров для осужденных к исправительным работам. Как сообщает пресс-служба краевого УФСИН, новые объекты планируется возвести в селах Скворцово и Галкино, на базе предприятия «Домком».

- На данный момент в Хабаровском крае действуют три участка, функционирующих, как исправительные центры. Расположены они в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и поселке Хор, на базе лесоперерабатывающего предприятия. Первый был открыт в 2019 году, - сказала Ирина Солошенко, начальник отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, УФСИН.

За время работы этих центров чрезвычайных ситуаций не происходило. Осужденные были под постоянным контролем, на территории ведется видеонаблюдение. Помимо этого, контроль за осужденными ведут и за пределами предприятия.

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