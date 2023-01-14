Внутри жуткая копоть: в Комсомольске полностью выгорела квартира в жилом доме Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре накануне днем произошел крупный пожар. Огонь выжег квартиру в жилом доме. Люди не пострадали, однако внутри жилых помещений все выгорело. На всякий случай во время тушения аварийная служба перекрыла подачу газа в дом. Пожар случился в 14:08, 13 января на улице Дикопольцева 31/6. Пожарные получили сообщение, что горит квартира на третьем этаже.

- На момент прибытия огнеборцев с балкона одной из квартир шёл сильный дым. Руководителем тушения пожара было принято решение работать с двух сторон, одно отделение проникло в квартиру по лестнице с балкона, второе вскрывало входную дверь. Помещения были проверены на наличие людей звеньями газодымозащитной службы. Никого обнаружено не было, – сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Во время тушения выяснилось, что огонь перекинулся на соседнюю квартиру. Там загорелся балкон. Пожар ликвидировали и полностью потушили к 15:10.

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