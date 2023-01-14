В Хабаровске с обочин и парковок снег вывозят по ночам Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске снег с обочин, парковок, карманов и бордюров вывозят в ночное время. Как сообщает мэрия Хабаровска, в этом году вывезено уже более 9 тысяч кубометров снега. Работы продолжаются, их осуществляют предприятия, отвечающие за состояние уличной дорожной сети.

- Выполняются работы с упором на вывоз снега с прибордюрной зоны, остановочных карманов и парковочных местах. Работы выполняются преимущественно ночью, - пишет мэрия.

Чтобы работа проходила более эффективно, автовладельцев призывают не оставлять на ночь машины вдоль дорог. Это мешает службам вывозить снег.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.