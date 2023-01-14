Глава соцзащиты рассказал о мерах поддержки жителей Хабаровского края в прямом эфире Фото: Центр управления регионом Хабаровского края

В Хабаровском крае при поддержке Центра управления регионом состоялся прямой эфир с Александром Дорофеевым, министром соцзащиты населения. В ходе трансляции глава ведомства ответил на волнующие жителей вопросы в социальных сетях. Особое внимание было уделено вопросу обеспечения дровами домов с печным отоплением и компенсациями на эти нужды.

С начала 2023 года в адрес ведомства поступило порядка 150 обращений. Чаще всего спрашивали про пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Однако были и вопросы другой направленности. Их зафиксировала система «Инцидент Менеджмент». Один из таких вопросов касается как раз адресной помощи по приобретению дров.

- Первое, что стоит отметить — с нашей стороны идет компенсация порядка 30 процентов на коммунальные услуги, в том числе на обеспечение дровами для многодетных семей, проживающих в домах с печным отоплением. Второй момент: почему в городах нет таких льгот, которые предоставляются сельским жителям. Я знаю, что многие сельские муниципалитеты предоставляют такие льготы многодетным семьям, а города не идут по этому пути. Здесь вопрос больше к муниципалитетам, - сказал Александр Дорофеев.

Предоставление таких льгот – зона ответственности самих муниципалитетов. Ведомство подготовит письмо главе Комсомольска-на-Амуре. Там меру поддержки могут ввести для льготников.

Что касается еще одного вопроса – поставки дров инвалидам в сельскую местность на бесплатной основе, то здесь министр отметил, что в некоторых муниципалитетах такие льготы есть. А там, где нет, будет проведена дополнительная работа с главами.

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