Жизнь из пробирки: в Хабаровском крае родилось 350 телят с помощью искусственного осеменения Фото: Правительство Хабаровского края

В хабаровском крае, благодаря искусственному осеменению, родилось 350 телят. Как сообщает правительство региона, этому поспособствовало открытие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота. Телята родились в АНО «Хабаровскплемервис».

- Результату способствовало открытие пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота. Теперь хозяйства Вяземского, Бикинского, Советско-Гаванского и Комсомольского районов могут получать услугу по улучшению породы бесплатно, - сообщает правительство.

В этом году планируется открыть еще три таких пункта. Всего в регионе порядка 14 тысяч голов КРС. 6,5 тысячи из них – коровы. За минувший год в крае произвели больше 23 тысяч тонн молока.

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