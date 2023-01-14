Деньги есть, леса нет: в Хабаровском крае лесничий получил взятку в 1,2 миллиона рублей за неправомерные действия Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае перед судом предстанет лесничий за получение крупной взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, ему передали 1,2 миллиона рублей за подготовку подложных документов.

- С января 2018 года по февраль 2022 года заведующий филиалом лесничества получил взятку в сумме свыше 1,2 миллиона рублей от должностного лица лесозаготовительной организации за составление и подписание актов соблюдения предприятием договорных обязательств и выполнения лесовосстановительных работ.

В акты о проверке работ по лесовосстановлению лесничий внес недостоверные данные. На него завели два уголовных дела – по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование служебных полномочий вопреки интересам службы), и по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Обвинительное заключение утвердил прокурор края. Дело будет рассматривать Советско-Гаванский городской суд.

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