Деньги есть, леса нет: в Хабаровском крае лесничий получил взятку в 1,2 миллиона рублей за неправомерные действия
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В Хабаровском крае перед судом предстанет лесничий за получение крупной взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, ему передали 1,2 миллиона рублей за подготовку подложных документов.
- С января 2018 года по февраль 2022 года заведующий филиалом лесничества получил взятку в сумме свыше 1,2 миллиона рублей от должностного лица лесозаготовительной организации за составление и подписание актов соблюдения предприятием договорных обязательств и выполнения лесовосстановительных работ.
В акты о проверке работ по лесовосстановлению лесничий внес недостоверные данные. На него завели два уголовных дела – по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование служебных полномочий вопреки интересам службы), и по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Обвинительное заключение утвердил прокурор края. Дело будет рассматривать Советско-Гаванский городской суд.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru