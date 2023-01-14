На капитальный ремонт домов Комсомольск получит свыше 453 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Этом году на капитальный ремонт многоквартирных домов Комсомольск-на-Амуре получит порядка 453 миллионов рублей. Планируется в нормативное состояние привести не менее 53 объектов. На 17 домах починят кровлю, а в 22 – заменят лифты. Также в планах обновить фасад еще одного дома.

Помимо этого, в 13 домах обновятся инженерные сети, а еще для 18 объектов будет разработана проектно-сметная документация. В списке самых затратных работ – лифты и кровли.

- Жители сами решают, где копить деньги на проведение работ. Это может быть отдельный счет или счет в Фонде капремонта. При втором варианте, если накопленных средств не хватает, жильцам могут предоставить беспроцентную рассрочку, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Кто будет заниматься работами определит Фонд. Это же ведомство будет контролировать ход работ.

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