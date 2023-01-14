Мороз до - 47 градусов: 15 января в Хабаровском крае станет еще холоднее Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае в самом разгаре крещенские морозы. По данным синоптиков 15 января самые низкие температуры ожидаются в горах северных районов края – там будет до - 47 градусов. В целом в этой части края ночью до - 40, а днем до - 28 градусов.

Погода в Хабаровске 15 января тоже будет холодной. Днем столбик термометра покажет -22, а ночью опустится до -29 градусов. Осадков не ожидается.

- По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 15 января опасные метеорологические явления не прогнозируются. По 22 января, в связи с интенсивным затоком холода, в крае ожидается понижение температуры воздуха. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 6 - 11 градусов ниже климатической нормы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На юге края днем до – 23 градусов, а ночью до – 35. В центре региона тоже будет холодно, здесь ночные температуры будут на отметке в – 42, а дневные – в – 30.

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