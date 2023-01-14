График работы народного катка в Хабаровске изменился Фото: дирекция спортивных сооружений

В Хабаровске скорректировали график работы народного катка на два дня. Как сообщает Дирекция спортивных сооружений, 16 и 17 января каток начнет работать с 14:00. Это связано с истончением ледового покрытия.

- От наплыва большого количества посетителей ледовое покрытие настолько истончилось, что появилась необходимость в наращивании слоя льда. А мы стремимся к тому, чтобы вам было комфортно кататься на коньках, - рассказали в дирекции.

Однако совсем останавливать работу катка в дирекции не намерены. Это место хабаровчане любят и каждый день приходят кататься. Для удобства каток решено заливать два дня подряд и только до обеда. С 14:00 можно будет по прежнему приходить кататься.

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