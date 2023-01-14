Пчеловоды Хабаровского края получат миллион рублей на развитие Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае почти миллион рублей будет выделен нескольким районам на развитие пчеловодства. В список вошли Вяземский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы. 70 процентов субсидии – это краевые деньги, и еще 30 процентов вкладывают сами муниципалитеты.

- Использовать субсидию можно на разведение, приобретения оборудования по уходу за пчелами, а также их питание. Поступят деньги в районы уже в феврале, - сказала Елена Талалай, начальник отдела животноводства и племенного направления краевого минсельхоза.

Те, кто только планирует заход в отрасль может воспользоваться средствами гранта «Агростартап». Деньги дают как на расширение, так и на создание с нуля. На сегодняшний день пчеловодством в крае занимаются свыше 300 производителей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.