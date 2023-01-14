По пьяни протаранил семь машин: на Колыме полиция преследовала нетрезвого автомобилиста Фото: ГИБДД по Магаданской области

На Колыме ночью 13 января поймали пьяного водителя. Автомобилист, уходя от погони, успел протаранить сразу семь автомобилей. В итоге его задержали. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Магаданской области, в списке поврежденных машин – две полицейские.

- В районе дома № 7 корпус 2 на улице Попова нарушитель не справился с управлением и совершил наезд на пять припаркованных во дворе машин и два патрульных автомобиля, которые его преследовали. В результате ДТП никто не пострадал, транспортным средствам причинен материальный ущерб, - сообщает госавтоинспекция.

Операция проходила в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». На 2 километре трассы в Магадане водитель проигнорировал требование полицейских остановиться и им пришлось за ним гнаться. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

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