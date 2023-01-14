В Хабаровском крае поток пассажиров превысил 70 миллионов человек Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае пассажиропоток составил больше 70 миллионов человек. Как сообщает правительство региона, на организацию и субсидирование перевозок направлено порядка 1,8 миллиарда рублей.

- В прошлом году значительно нарастили авиаперевозки: сегодня количество рейсов - 1758 против 1612 в 2021-м. Частота полетов увеличилась по самым востребованным направлениям – Охотск и Николаевск-на-Амуре. В июле 2022-го для Хабаровских авиалиний мы приобрели Ан-24Б, - рассказали власти региона.

Что касается железной дороги, то здесь тоже произошли изменения. Появилась новая электричка из шести вагонов. Общественный транспорт пережил масштабную модернизацию. Для перевозок закупили 92 автобуса, в планах приобрести еще 77. На поддержку автопарка край будет выделять деньги – по 50 миллионов рублей каждый год.

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