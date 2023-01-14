Вертолет совершил экстренную посадку в Хабаровском крае
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Хабаровском крае на левом берегу реки Амур в районе Дубового мыса вертолет совершил вынужденную посадку. Как сообщают «Известия», воздушное судно носит название Robinson R-44. Сообщается, что на борту находился только один человек – пилот вертолета.
По предварительной информации, причиной экстренной посадки стала неустойчивая работа двигателя. В настоящее время пилот ожидает прибытие ремонтной бригады.
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