Вертолет совершил экстренную посадку в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае на левом берегу реки Амур в районе Дубового мыса вертолет совершил вынужденную посадку. Как сообщают «Известия», воздушное судно носит название Robinson R-44. Сообщается, что на борту находился только один человек – пилот вертолета.

По предварительной информации, причиной экстренной посадки стала неустойчивая работа двигателя. В настоящее время пилот ожидает прибытие ремонтной бригады.

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