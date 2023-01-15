Хабаровский край оставил предпринимателям прежние налоговые льготы

Предпринимателям придется по-новому подавать документы на льготу по налогу Фото: Михаил ФРОЛОВ

С наступлением января бизнесмены в Хабаровском крае не на шутку встревожились. Федеральный центр запретил властям регионов предоставлять льготы по налогу на имущество организаций, ориентируясь на их вид деятельности. Для многих это могло грозить значительным ростом налоговых платежей.

Подобными льготами пользуются резиденты особых экономических зон, садоводческие товарищества и другие.

В 2022 году в Хабаровском крае такими преференциями, как пониженная ставка по налогу на имущество, могли воспользоваться строители, компании рыбной отрасли, транспортники, представители сельского хозяйства и ЖКХ.

Несмотря на новое законодательство, правительство региона оставило в силе текущие льготы. Однако оформлять их придется по-другому.

- Предоставление налоговых преференций возможно благодаря принятию соответствующего закона на уровне региона, - рассказал Олег Герасимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.

Чтобы воспользоваться льготой и в 2023 году, компаниям, которые исчисляют налог исходя из среднегодовой стоимости имущества, должны заявить об этом в налоговой декларации. А организации, рассчитывающие налог на основе кадастровой стоимости, вправе подать заявление о льготе и необходимые документы.

- Изменится только порядок заполнения и представления налоговой отчетности.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что изменения в налоговом законодательстве касаются только имущества организаций. Они не относятся к физическим лицам и самозанятым.

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