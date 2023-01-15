Инженер отправится под суд за хищение при реконструкции железной дороги в ЕАО

Дело рассмотрит Кировский районный суд Хабаровска Фото: Прокуратура Хабаровского края

Транспортный прокурор Хабаровска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера строительно-монтажного треста акционерного общества «РЖДстрой». Мужчину обвиняют в совершении мошенничества в крупном размере, которое было совершено с использованием служебного положения.

Как выяснили следователи, в период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года главный инженер при выполнении работ по реконструкции вокзала на станции Известковая Дальневосточной железной дороги похитил более одного миллиона 300 тысяч рублей. Эти средства принадлежали АО «РЖДстрой». Мошенническая схема была осуществлена под видом оплаты привлечения субподрядчика для укладки бетонной брусчатки на объекте.

Для сокрытия своего преступления, обвиняемый дал распоряжение сотрудникам треста безвозмездно выполнить строительные работы.

Украденные деньги инженер потратил на собственные нужды, чем причинил организации крупный ущерб. Уголовное дело будет рассмотрено в Кировском районном суде Хабаровска.

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