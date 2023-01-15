Выборы продолжатся до вечера 15 января Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

В Хабаровском крае по итогам первого дня голосования на досрочных выборах главы городского поселения «Советская Гавань» проголосовало уже 1491 человек, что составляет 8,2 процента от общего числа избирателей. Из них принять участие в выборах на дому изъявило желание 103 человека.

Жалоб и обращений не было. Избиратели отмечали удобство двухдневного голосования, - сообщила Галина Кононенко, эксперт независимого общественного мониторинга, глава Общественной палаты региона.

Сегодня проходит второй день голосования. 12 участков избирательной комиссии размещаются в школах, библиотеке, доме культуры и дворце спорта. Видеорегистраторы работают на всех участках.

На местах также работают наблюдатели от политических партий, кандидатов и общественники.

Общая численность избирателей в Советской Гавани составляет 18 208 человек. По состоянию на 10:00 15 января, явка составляет 8,95 процента.

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