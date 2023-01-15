Стали известны даты ЕГЭ и ОГЭ в 2023 в Хабаровском крае

Итоговые аттестации для школьников разделены на три этапа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Министерство просвещения и федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердили графики проведения единого и основного государственных экзаменов. Итоговые аттестации для школьников разделены на три этапа.
Досрочный этап будет проводиться с 20 марта по 19 апреля, основной - с 26 мая по 1 июля. Дополнительные даты установлены в период с 6 по 19 сентября.
Основной период начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Обязательные для сдачи предметы, такие как русский язык, а также базовая или профильная математика пройдут 29 мая и 1 июня соответственно.
Расписание основного периода ЕГЭ:
26 мая - география, литература, химия;
29 мая - русский язык;
1 июня - математика (базовый и профильный уровни - прим.ред.);
5 июня - история, физика;
8 июня - обществознание;
13 июня - английский, французский, немецкий, испанский, китайский языки (кроме раздела «Говорение»), биология;
16-17 июня - английский, французский, немецкий, испанский, китайский языки (раздел «Говорение»);
19-20 июня - информатика и ИКТ;
Основной государственный экзамен для выпускников девятых классов тоже разделен на три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая - прим.ред.), основной (с 24 мая по 1 июля - прим.ред.) и дополнительный (с 4 по 23 сентября - прим.ред.).
Расписание основного периода ОГЭ:
24 мая - история, физика, биология;
30 мая - обществознание, информатика и ИКТ, география, химия;
2-3 июня - иностранные языки;
6 июня - русский язык;
9 июня - математика;
14 июня - литература, физика, информатика и ИКТ, география;
17 июня - обществознание, биология, химия.
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