Стали известны даты ЕГЭ и ОГЭ в 2023 в Хабаровском крае

Итоговые аттестации для школьников разделены на три этапа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство просвещения и федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердили графики проведения единого и основного государственных экзаменов. Итоговые аттестации для школьников разделены на три этапа.

Досрочный этап будет проводиться с 20 марта по 19 апреля, основной - с 26 мая по 1 июля. Дополнительные даты установлены в период с 6 по 19 сентября.

Основной период начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Обязательные для сдачи предметы, такие как русский язык, а также базовая или профильная математика пройдут 29 мая и 1 июня соответственно.

Расписание основного периода ЕГЭ:

26 мая - география, литература, химия;

29 мая - русский язык;

1 июня - математика (базовый и профильный уровни - прим.ред.);

5 июня - история, физика;

8 июня - обществознание;

13 июня - английский, французский, немецкий, испанский, китайский языки (кроме раздела «Говорение»), биология;

16-17 июня - английский, французский, немецкий, испанский, китайский языки (раздел «Говорение»);

19-20 июня - информатика и ИКТ;

Основной государственный экзамен для выпускников девятых классов тоже разделен на три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая - прим.ред.), основной (с 24 мая по 1 июля - прим.ред.) и дополнительный (с 4 по 23 сентября - прим.ред.).

Расписание основного периода ОГЭ:

24 мая - история, физика, биология;

30 мая - обществознание, информатика и ИКТ, география, химия;

2-3 июня - иностранные языки;

6 июня - русский язык;

9 июня - математика;

14 июня - литература, физика, информатика и ИКТ, география;

17 июня - обществознание, биология, химия.

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