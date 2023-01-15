70 предприятий бытового обслуживания делают скидки пенсионерам в Хабаровске

Организации делают скидки пенсионерам и ветеранам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пенсионеры и ветераны могут найти парикмахерские, бани, ателье, фотосалоны и мастерские по ремонту обуви, которые окажут услуги по сниженным ценам в Хабаровске.

Подстричься для пожилой категории граждан удастся в 58 салонах во всех районах города. Стоимость услуг для мужчин составит от 150 до 400 рублей. Женская стрижка выйдет от 200 до 600 рублей. Кроме того, некоторые салоны предлагают пожилым людям дополнительную скидку 30 процентов на все виды услуг.

На фотоуслуги возможно получить скидку в размере 10 процентов от прейскуранта в салоне «Спектра ДВ». Также льготы для людей старшего возраста предлагают несколько ателье по ремонту и пошиву одежды. Снижают ценники и бани, химчистки, обувные мастерские.

Городское управление торговли, питания и быстрого обслуживания напоминает хабаровчанам, что при получении услуги рекомендуется предъявлять необходимый документ для получения скидки - паспорт или соответствующие удостоверения. Ознакомиться с перечнем предприятий, которые оказывают услуги пожилым гражданам со скидкой, можно на официальном сайте администрации Хабаровска.

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