«Хабаровские авиалинии» сохранили тарифы на авиаперевозки в 2023 году

«Хабаровские авиалинии» перевезли более 96 тысяч пассажиров в 2022 году Фото: пресс-служба авиакомпании «Хабаровские авиалинии»

Комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края утвердил тарифы на пассажирские авиаперевозки. Цены на полеты «Хабавиа» для пассажиров в регионе не менялись уже пять лет, последний раз их пересматривали в 2017 году.

На 2023 год сохранены льготы для пассажиров от 12 до 23 лет, мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет. Кроме того, льготы полагаются людям с ограниченными возможностями и их сопровождающим. Из нововведений - теперь можно воспользоваться льготой круглый год, а не с 1 мая по 1 октября, как это было ранее.

Не изменилась и стоимость билетов для жителей шести районов края. Из Охотского, Николаевского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского и Полины Осипенко люди имеют право на четыре перелета в год по установленной цене - 4 500 рублей для взрослого пассажира и 3 000 - для ребенка. Только за 2022 год таким правом воспользовались более 16 тысяч человек.

Напомним, пассажиропоток внутри Хабаровского края у «ХабАвиа» составил более 96 тысяч человек. Это на 10 тысяч пассажиров больше, чем в 2021 году. Частота рейсов была увеличена до 1758 благодаря механизмам субсидий.

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