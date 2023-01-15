Пожарные ликвидировали возгорание в котельной гостиницы в Хабаровске

В тушении принимали участие 14 человек и четыре единицы техники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О возгорании хозяйственной постройки в 8 утра на Сигнальной в Хабаровске сообщили очевидцы. На место немедленно выехали пожарные подразделения, присвоив пожару повышенный ранг.

На момент прибытия первого расчета было установлено, что возгорание началось в одноэтажном кирпичном здании, в котором располагается котельная гостиницы. Внутри горели бочки с горюче-смазочными материалами. Огонь мог перекинуться на припаркованные рядом автомобили.

К счастью, бочки оказались пустыми и розлива горючего не произошло. После локализации огня, было принято решение о снятии повышенного ранга.

- Еще до приезда пожарных из здания гостиницы самостоятельно эвакуировались 10 постояльцев и пять человек административного персонала, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь удалось потушить менее чем за час. После этого огнеборцы принялись проливать здание и проводить проверку на предмет скрытых очагов. Уже к 10 утра было доложено о полной ликвидации пожара.

- По факту возгорания будет проведена проверка для установления причин произошедшего.

При тушении было задействовано четыре единицы техники и 14 человек.

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