Евгений Долгалев поздравил коллег из Хабаровского края и ЕАО с профессиональным праздником

Евгений Долгалев - руководитель следственного управления по Хабаровскому краю и ЕАО Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Руководитель следственного управления по Хабаровскому краю и ЕАО Евгений Геннадьевич Долгалев накануне провел торжественное собрание, посвященное празднованию дня образования Следственного комитета России.

В ходе мероприятия были отмечены сотрудники, которые проявили успехи в служебной деятельности. Им вручены почетные грамоты и благодарности руководителя следственного управления.

Сразу после этого состоялось принятие присяги новыми сотрудниками. Руководитель управления пожелал молодым специалистам успехов и профессиональных побед.

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