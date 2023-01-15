«СКА-Хабаровск» подписал контракт с новым форвардом

В составе «СКА-Хабаровск» пополнение Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Как только хабаровские «армейцы» вышли из отпуска, было объявлено о заключении контракта с 22-летним нападающим Альбеком Гонгапшевым.

Молодой форвард является воспитанником «Спартака» из Нальчика. С 2019 года выступал в составе ярославского «Шинника», в котором провел 81 матч, успел 11 раз отличиться и столько же ассистировать своим партнерам.

В осенней части сезона 2022-2023 Гонгапшев забил три гола и трижды записывал на свой счет результативные передачи.

Габаритный центральный нападающий обладает хорошим дальним ударом и за счет своих данных может навязать активный прессинг.

По информации известного международного трансферного портала, «СКА-Хабаровск» заплатил за переход форварда 28 тысяч евро, что в переводе по нынешнему курсу равняется чуть более двух миллионов рублей.

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