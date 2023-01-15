Сильный ветер заставит ощутить температуру по-другому Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае ожидается понижение температур в связи с интенсивным заходом холода. По словам синоптиков из ФГБУ «Дальневосточное УГМС», среднесуточная температура воздуха будет на 6-11 градусов ниже климатической нормы.

В Хабаровске ночные температуры достигнут отметки от -27 до -29 градусов. Днем воздух успеет прогреться до -19 градусов. Однако будет казаться значительно холоднее из-за сильного юго-западного ветра с порывами 5-10 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Центральные районы ожидают еще более низкие температуры. Ночью столбики термометров могут опуститься до -42 градусов. Днем температура поднимется от -15 до -30 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В северных районах возможен небольшой снег. На равнинной местности ночью от -25 до -40 градусов. В горах температура может опуститься до -47. Днем от -20 до -28 градусов. Западный ветер с порывами 6-14 метров в секунду.

Южные районы не ожидают осадков. Температура ночью от -30 до -35. Днем - от -18 до -23 градусов.

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