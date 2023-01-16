Авиакомпания «Аврора» возобновила рейсы из Хабаровска в Харбин фото: Денис Тупичкин

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на прямые рейсы «Хабаровск - Харбин». Перелеты будут выполняться каждую неделю по понедельникам. Вылет из Хабаровска - в 20:35, а прибытие в Харбин - в 20:15 по местному времени. В обратном направлении вылет в 21:20, прибытие - в 0:55.

- На маршруте будет курсировать самолет Airbus A319, рассчитанный на 128 мест - восемь в бизнес-классе и 120 в экономе, - рассказали в минтуризма Хабаровского края.

Полететь в Китай можно с деловыми и образовательными целями. Туристические визы пока получить невозможно. Чтобы попасть в страну, нужно иметь актуальные отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус.

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