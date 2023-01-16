Сергей Горланов из Хабаровского края победил на Кубке России по спортивному ориентированию Фото: Сергей Горланов

В Нижнем Новгороде прошел Кубок России по спортивному ориентированию. Спортсмен из Хабаровского района Сергей Горланов завоевал три победы во всех дисциплинах и стал лучшим среди 300 участников. Он выиграл в спринтерской гонке, лыжной гонке-лонг и марафоне.

- На фоне усталости марафонская гонка далась крайне тяжело, но я справился и выиграл. Пока в восьми гонках этого сезона одержал восемь побед, набрал максимальное количество очков в зачет Кубка России и кубка Акфы, - отметил Сергей Горланов.

Следующее соревнование по спортивному ориентированию пройдет в Комсомольске. Спортсмены выступят на чемпионате и первенстве Дальнего Востока.

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