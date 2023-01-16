Количество вакансий в Хабаровском крае выросло на 15% в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году в Хабаровском крае было открыто на 15% больше вакансий, чем в 2021. Активность соискателей также увеличилась на 29%.

- Заметно снизилась активность работодателей в феврале 2022-го на фоне общего стресса. Но уже летом ситуация изменилась в лучшую сторону. Число предложений о работе увеличилось на 7,2%. Положительная динамика сохранилась до конца года, - рассказали в пресс-службе hh.ru Дальний Восток.

Летом 2022 года интерес к предложениям о работе сильно вырос, несмотря на то, что обычно в этот период показатели, наоборот, падают. Связывают это с тем, что с российского рынка ушли многие зарубежные бренды. В среднем на одну вакансию приходилось около 3,6 резюме. В настоящий момент на одно предложение приходится 3,7 соискателя.

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