Жителей Хабаровского края провоцируют включать газ и оставлять без присмотра

Детям из Хабаровского края звонят неизвестные и провоцируют включать газ Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Хабаровского края предупреждают об угрозе со стороны украинских провокаторов. В соцсетях активно идет пропаганда нанесения вреда мирным жителям. Организаторы призывают выискивать страницы детей, а затем звонить им и просить включить газ под видом проверки оборудования.

Злоумышленники уговаривают ребят оставить включенными все конфорки, чтобы потенциально взорвать дом, где проживают люди. Об опасности таких звонков предупредили жителей.

Детям стоит напомнить о том, что нельзя брать трубки от неизвестных лиц. Зачастую на другом конце провода оказываются специально обученные женщины, старающиеся говорить с ребятами ласково и внушающие ребенку доверие. Родителям следует проявить максимальную внимательность и не слушать злоумышленников. При необходимости можно перезвонить по официальным телефонам управляющей компании и уточнить, идет ли проверка и вызвать на дом специалиста.

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