Пловцы хабаровской спортшколы «Дельфин» завоевали 61 медаль на соревнованиях Фото: Администрация Хабаровска

Ученики спортивной школы «Дельфин» приняли участие в отборочных соревнованиях, победители которых будут участвовать во Всероссийском турнире «Золотая рыбка». В течение трех дней около 200 спортсменов проявили себя в заплывах на дистанции 50, 100, 200, 400 и 800 метров.

- Больше всего медалей завоевали хабаровские спортсмены. У воспитанников школы «Дельфин» - 61 награда. На втором месте пловцы ЦСКА - у них 47 медалей. На третьем - ученики спорткомплекса «Лидер» с 32 медалями, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Хабаровские спортсмены отправятся во Владивосток на всероссийский турнир, который состоится 15 февраля.

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