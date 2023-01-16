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НовостиОбщество16 января 2023 0:54

Хабаровчанам предложили освоить профессию педагога

Жители города могут пройти целевое обучение
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровчанам предложили освоить профессию педагога

Хабаровчанам предложили освоить профессию педагога

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В управлении образования Хабаровска начался прием заявок на целевое обучение в пединституте ТОГУ, Амурском гуманитарно-педагогическом государственном университете и Хабаровском педагогическом колледже. Поступить могут выпускники 2023 года и обычные жители краевой столицы, у которых есть профессиональное среднее или высшее образование.

- Те, кто заключит договор на целевое обучение, получат реальный шанс для успешного поступления в вуз и получения педагогической профессии, - рассказали в администрации Хабаровска.

При успешной сдаче сессии студенты будут получать шесть тысяч рублей. Выпускники смогут гарантированно устроиться в образовательные учреждения города. Подать заявление можно на Владивостокской, 57 в кабинете №20. Телефон для справок: 55-68-53.

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