Школьников приглашают к участию в конкурсе «Хабаровск – территория лучших» Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице стартовал конкурс «Хабаровск - территория лучших». Принять участие в нем могут школьники, которые добились успехов в спорте, учебе и творчестве.

- Приглашаем всех ребят поучаствовать в конкурсе! Собирайте достижения в области науки, спорта, творчества, и у вас будет возможность выиграть ценные призы и подарки! - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Цель мероприятия - найти одаренных детей и помочь им раскрыть индивидуальность и потенциал. Конкурс будет проводиться в 10 возрастных группах, в каждой из которых выберут пять победителей. Правила участия можно изучить на портале Центра развития образования.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.