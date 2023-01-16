Прием заявок на участие в конкурсе ТОСов стартовал в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Хабаровска объявила конкурс ТОСов, победители которого получат финансирование не реализацию своих проектов. Сумма, выделенная городом, не может превышать 80% от общей стоимости запланированных работ. Максимальный размер гранта - 500 тысяч рублей.

- Один ТОС может представить до трех проектов. Прием заявок продлится до 14 февраля на Ленинградской, 30 в кабинете №217, - рассказали в администрации Хабаровска.

На гранты из городского бюджета всего выделено 10 миллионов рублей. Получить справочную информацию можно по телефонам 40-91-42, 40-90-86. Также отправить заявку можно на электронную почту primachenkoed@khv27.ru или avlasovichuv@khv27.ru

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