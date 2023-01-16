Школы искусств получат больше 100 миллионов рублей в Хабаровском крае Фото: минкульт Хабаровского края

Пять детских школ искусств отремонтируют в 2023 году в Верхнебуреинском, Солнечном, Ульчском и Хабаровском районах края. Работы будут проходить в рамках нацпроекта «Культура». На ремонт будет выделено больше 96 миллионов рублей. В Чегдомыне и Новом Ургале в первом полугодии закончат обустройство крыш, отопительных систем, фасадов, электропроводки и прочего. Во второй половине года ремонт выполнят в школах искусств в Булаве и Краснореченском.

- Мы создаем условия, чтобы каждый юный житель края мог получить качественное допобразование, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

В 2023 году также выделят 16 миллионов на оснащение школ искусств в Бикинском, Ванинском, Вяземском и Николаевском районах.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.