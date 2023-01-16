Сергей Кравчук запретил проводить плановые работы в домах Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск накрыли сильные морозы, из-за чего риск аварий на коммунальных объектах резко вырос. По данным гидрометцентра, ночью температура может упасть ниже -34 градусов. Мэр города Сергей Кравчук поручил коммунальщикам отказаться от несрочных работ и переключиться в режим повышенной готовности.

- Ожидается резкое падение температуры. Я прошу все службы держать руку на пульсе. Проверьте наполненность аварийных бригад. По жилфонду нужно проконтролировать закрытие продухов. Прошу запретить все плановые работы по МКД, - сказал Сергей Кравчук.

Глава города также обратился к коммунальщикам с поручением уделить внимание проверке подвальных и чердачных помещений в жилых домах.

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