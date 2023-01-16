Газификация затронет 27 населенных пунктов Хабаровского края в 2023 году

27 населенных пунктов примут участие в программе газификации в 2023 году Фото: министерство энергетики Хабаровского края

В регионе продолжается программа социальной газификации. В 2023 году работы пройдут в 27 населенных пунктах. Планируется подключить к системе газоснабжения 1 841 дом. Накануне по вопросу газификации состоялось совещание под председательством зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева.

- Хабаровский край отмечен как один из регионов-лидеров, где размер субсидии для льготных категорий граждан составляет 150 тысяч рублей, - рассказали в правительстве региона.

Рассчитывать на субсидию также могут мобилизованные и их семьи. Прорабатывается и вопрос о том, чтобы включить программу социальной газификации 11 дополнительных населенных пунктов.

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