Михаил Дегтярев: Прошу усилить контроль над работой объектов энергетики и транспорта

Михаил Дегтярев поручил усилить контроль над работой объектов энергетики и транспорта Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал наступление сильных морозов, поручив коммунальщикам и дорожникам усилить контроль над работой служб. На днях температура воздуха опустится еще больше - на 6-11 градусов ниже нормы. В центральных и южных районах столбик термометра покажет до -38, а на севере - до -47 градусов.

- Хочу обратить внимание на понижение ночных и дневных температур и усиление ветра всех ответственных служб региона. Нужно усилить контроль над работой объектов энергетики и транспорта. Оперативные и ремонтные службы должны перейти в режим повышенной готовности, - сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор поручил уделить особенное внимание работе служб 19 января. В этот день жители края отметят Крещение. Для купаний будет организовано 15 мест, три из которых - в Хабаровске. Спасатели будут дежурить около купелей.

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