Где прячется интернет: «Ростелеком» учит юных айтишников варить оптоволокно

Фото: Ростелеком

Специалисты «Ростелекома» провели для ребят из центра технического и цифрового образования «Техно-IT-куб» мастер-класс по варке оптического волокна. Мальчишки и девчонки увидели кабели связи, по которым в их дома приходит интернет, а также попробовали себя в роли кабельщиков-спайщиков.

Сотрудники компании рассказали о видах и преимуществах оптического кабеля, а также о том, чем он отличается от своего медного предшественника. Дети рассмотрели, что из себя представляет оптическое волокно, насколько оно хрупкое и требует внимания и аккуратности в работе. Под руководством специалистов провели полный цикл работ с оптикой: от разделки кабеля до сварки волокон автоматическим сварочным аппаратом.

«Сегодня я узнал, как работают оптические сети последних поколений. На практике научился правильно зачищать и обрезать кабель, попробовал сварить стеклянное волокно. Это полезный и интересный опыт, который может мне пригодиться в жизни и в будущей работе», - поделился своими впечатлениями участник мастер-класса Степан Лысенко.

«Ростелеком» является партнером центра технического и цифрового образования «Техно-IT-куб» с момента его открытия. Компания проводит для учащихся экскурсии на свои объекты, мастер-классы, активно поддерживает мероприятия и конкурсы, проходящие на базе образовательной организации.

«Мы заинтересованы в развитии у детей и молодежи знаний и навыков в области цифровых технологий. На экскурсиях рассказываем, как устроены современные сети связи, цифровые системы, показываем технологические процессы и оборудование. Возможно, мальчишки и девчонки, обучающиеся сейчас в «Техно-IT-кубе», в будущем смогут стать высококлассными техническими специалистами, разработчиками оборудования или программного обеспечения. А влюбить их в технологии и помочь им выбрать будущую профессию мы можем уже сейчас. Для этого и нужны такие профессиональные партнерства между образовательными учреждениями и предприятиями отрасли, - рассказала Елена Юнакова, HR-бизнес-партнер хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».