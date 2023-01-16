Финансовый департамент Хабаровска озвучил предварительные итоги 2022 года
Фото: Администрация Хабаровска
За 2022 год в бюджет Хабаровска поступило почти 19,6 миллиарда рублей доходов. Превысить плановые показатели удалось на 54 миллиона. Расходы составили 19 миллиардов 564 миллиона рублей, что на 397 меньше, чем было запланировано.
- Дополнительные доходы в сумме 1,7 миллиарда позволили выделить деньги на покупку дорожной спецтехники, строительство нового кладбища, ремонт и заказ оборудования для учебных учреждений, организации перевозки пассажиров, - сказал Сергей Голик, глава финансового департамента Хабаровска.
За год налоговые доходы возросли более чем на миллиард рублей или на 12%. На этот год в бюджете запланировано 18,4 миллиарда доходов и 19,3 миллиарда расходов.
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