Автобусы и троллейбусы будут ходить реже в Хабаровске из-за сильных морозов Фото: Администрация Хабаровска

Движение городского транспорта в Хабаровске может быть затруднено, поэтому в администрации предупреждают жителей о возможных изменениях в графике. В часы пик на дорогах образуются пробки, из-за которых автобусы и троллейбусы не могут добраться до остановок вовремя.

- Также возможно увеличение интервалов движения между машинами, - рассказали в городском управлении транспорта Хабаровска.

В мэрии города сообщили, что в понедельник на маршруты вышло 506 единиц техники: 468 автобусов, 27 трамваев и 11 троллейбусов. Чтобы получить информацию о маршрутах, геолокации автобусов, можно воспользоваться сайтом «Транспорт27.рф», мобильным приложениями Go2bus или позвонить диспетчеру по телефону 45-00-56.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.