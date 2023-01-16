Предварительные итоги выборов мэра Советской Гавани озвучили в избиркоме
Фото: Олег ЗОЛОТО
Досрочные выборы мэра Советской Гавани состоялись 14-15 января. Избирательная комиссия Хабаровского края озвучила предварительные результаты голосования.
- Явка избирателей составила 23,39%. 47,61% голосов набрал Дмитрий Эдуардович Чайка, кандидат от партии «Единая Россия», - рассказали в избиркоме Хабаровского края.
Отмечается, что жалоб или нарушений, которые могли бы повлиять на ход или результаты голосования, не зафиксировано. Поэтому выборы были признаны состоявшимися.
Напомним, Дмитрий Чайка обошел своих оппонентов - самовыдвиженца Алексея Балагурова, представителя КПРФ Егора Карабанова, Сергея Павленко от «Справедливой России - Патриоты - За правду» и Сергея Ускова от ЛДПР.
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