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НовостиОбщество16 января 2023 5:11

17 НКО Хабаровского края выиграли больше 33 миллионов рублей на конкурсе грантов

В 2023 году результат оказался лучше, чем за последние пять лет
Александра ЯВИЩЕНКО
17 НКО Хабаровского края выиграли больше 33 миллионов рублей на конкурсе грантов

17 НКО Хабаровского края выиграли больше 33 миллионов рублей на конкурсе грантов

Фото: Правительство Хабаровского края

17 некоммерческих организаций (НКО) Хабаровского края победили в этом году в конкурсе проектов президентских грантов. В общей сложности они выиграли 33,6 миллиона рублей.

- Больше всего победителей по направлениям, связанным с поддержкой семьи и пропагандой ЗОЖ. Есть и проекты в области науки, образования, просвещения, сохранения исторической памяти и соцподдержки, - рассказали в комитете по внутренней политике правительства Хабаровского края.

Больше всего средств было выделено двум НКО. 4,2 миллиона рублей получило региональное отделение «Поискового движения России», 6,2 миллиона - хабаровская краевая организация «Маяк надежды».

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