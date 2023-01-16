17 НКО Хабаровского края выиграли больше 33 миллионов рублей на конкурсе грантов
Фото: Правительство Хабаровского края
17 некоммерческих организаций (НКО) Хабаровского края победили в этом году в конкурсе проектов президентских грантов. В общей сложности они выиграли 33,6 миллиона рублей.
- Больше всего победителей по направлениям, связанным с поддержкой семьи и пропагандой ЗОЖ. Есть и проекты в области науки, образования, просвещения, сохранения исторической памяти и соцподдержки, - рассказали в комитете по внутренней политике правительства Хабаровского края.
Больше всего средств было выделено двум НКО. 4,2 миллиона рублей получило региональное отделение «Поискового движения России», 6,2 миллиона - хабаровская краевая организация «Маяк надежды».
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